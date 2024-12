L’apertura non poteva che essere con uno dei Christmas Carols più famosi e tipicamente eseguito a cappella: “Carol of the Bells”, interpretato dai sette strepitosi cantanti del gruppo vocale di fama internazionale The Swingles in scena venerdì sera a Cremona nel concerto “Together at Christmas”.

Tutto esaurito in Auditorium per l’evento di auguri in musica che è ormai diventato una tradizione in città, promosso da Museo del Violino e Unomedia con il sostegno di Fondazione Arvedi Buschini e Mdv Friends. Quest’anno ad esibirsi un ensemble vincitore di 5 Grammy Awards che ha solcato i palcoscenici di tutto il mondo, restando impressionato dalla sala. “È davvero piacere esibirsi qui -ha raccontato il baritono Jamie Wright- c’è un’acustica incredibile e poi a Cremona si respira la storia della liuteria con Stradivari, quindi è un onore cantare in un posto così”.

In scaletta spazio alla classica, ad esempio con la bachiana “Aria sulla quarta corda” di cui proprio The Swingles incisero la versione usata per la sigla del programma televisivo “Quark”. Poi brani delle festività natalizie eseguiti con arrangiamenti speciali: “Abbiamo un repertorio vasto, costruito dalla fondazione del gruppo negli Anni Sessanta fino a oggi -ha spiegato Wright- i brani natalizi sono una componente rilevante che ci sta a cuore”.

Il concerto, ripreso integralmente da CR1, sarà trasmesso in tv la sera di Natale alle21.

Federica Priori

© Riproduzione riservata