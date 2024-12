“Tante anime, un unico territorio” è il fil rouge che lega le attività proposte nel piano strategico di sviluppo turistico di Crema, Soncino e Casalmaggiore presentato al Crit di Cremona, realizzato dal Laboratorio economie locali dell’Università Cattolica del Sacro Cuore con il sostegno della Camera di Commercio e il coinvolgimento di Comuni e Provincia su coordinamento di REI – Reindustria Innovazione.

Il piano strategico delle tre città risulta integrato nella DMO (Destination Management Organization) di Cremona, volta a promuovere il turismo su tutto il territorio provinciale attraverso svariati progetti. Per riuscirci è fondamentale la sinergia.

Nei mesi scorsi Crema, Soncino e Casalmaggiore sono state analizzate per capire come renderle sempre più attrattive, individuando gli ambiti principali. Mentre a gennaio verrà presentato il brand DMO Visit Cremona e sarà disponibile sia un catalogo per gli operatori del settore sia un sito web o meglio Destination Management System, che metterà insieme la parte commerciale con quella promozionale-informativa.

Il servizio di Federica Priori

