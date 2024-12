Notte di controlli interforze a Cremona, dove Polizia di Stato, Stradale e Polizia Locale hanno messo in campo un accurato servizio congiunto, per verificare le condizioni psicofisiche dei conducenti e l’eventuale alterazione derivante da abuso di alcol o di sostanze stupefacenti.

Sono stati predisposte due pattuglie della Questura e della Sezione di Polizia Stradale di Cremona e un equipaggio della Polizia Locale, che sono state dislocate lungo le principali vie di accesso alla città, dove hanno effettuato controlli nel corso di tutta la notte.

Oltre 30 i veicoli controllati. Il bilancio è di 3 patenti ritirate: 2 per guida in stato di ebbrezza e una per guida con patente scaduta. Nello specifico, uno dei due soggetti fermati per guida in stato di ebbrezza, all’atto del controllo accertato tramite l’utilizzo dell’etilometro, è risultato avere tasso alcolemico pari a 1,23 g/l. Immediato il ritiro della patente, con affidamento del veicolo a parente idoneo alla guida , contestuale deferimento all’Autorità Giudiziaria.

Anche nelle prossime settimane, in occasione delle festività, continueranno i servizi controllo finalizzati a reprimere le più gravi e scorrette condotte di guida.

