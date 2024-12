Per augurare Buon Natale ai Cremonesi, le aziende agricole di Coldiretti-Campagna Amica hanno in serbo una mattinata speciale: martedì, Vigilia del Santo Natale, saranno a Cremona dalle ore 9 alle 12, il mercato di Campagna Amica (presente, come ogni martedì mattina, presso il portico del Consorzio Agrario in via Monteverdi) si veste di luce e di festa. Sarà uno specialissimo “mercato contadino di Natale”, con i gazebo gialli in abiti natalizi, dedicato ai cibi della “tavola delle feste” e ai “doni più buoni” che ci si possono scambiare nelle festività.

Gli agricoltori del territorio puntano tutto sulla proposta dei sapori di dicembre, dai prodotti da forno a formaggi e salumi tipici, dai dolci (ci sono l’agri-panettone, il torrone con il miele campione d’Italia, i biscotti tipici…) alle confetture, dai cesti di frutta alle agri-strenne natalizie.

“Le nostre aziende sono pronte a gareggiare nella proposta di idee-regalo” fa sapere Coldiretti Cremona. “I Cremonesi troveranno confezioni già pronte, ma potranno anche scegliere di confezionare da sé la propria strenna, acquistando i cibi e facendo preparare il cesto direttamente presso il mercato. “Offerte dalle aziende agricole di Campagna Amica, in questa speciale Vigilia di festa, ci saranno anche alcune degustazioni gratuite, dedicate a tutti i cittadini che faranno la spesa, o una visita, al mercato contadino”.

Ci saranno piccoli regali per i bambini e la proposta, rivolta a tutti, di fermarsi per un selfie “nella cornice” del mercato di Natale. La foto più natalizia sarà premiata con una strenna Coldiretti-Campagna Amica.

“Vogliamo regalare alla città di Cremona un martedì nel segno dell’allegria, della bontà e tipicità dei nostri prodotti, del piacere di stare insieme nella mattina delle Vigilia di Natale” spiegano gli agricoltori del mercato di Campagna Amica. “E’ il nostro modo per dire grazie ai tantissimi cittadini che, da anni, scelgono di fare la spesa presso i banchi degli agricoltori, premiando il nostro lavoro e sostenendo così l’economia, e il futuro, del nostro territorio”. Anche con questo piccolo gesto Coldiretti e Campagna Amica vogliono rivolgere ai Cremonesi tanti auguri, per un Natale buono.

© Riproduzione riservata