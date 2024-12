Grande successo per il Grumellino show, evento canoro che la Pro Loco ha riproposto per il secondo anno consecutivo nella nuova versione natalizia. Domenica 21 un pubblico numeroso ha riempito la Sala Conferenze di Cascina Castello per ascoltare una quindicina di canzoni e canti, prevalentemente a tema natalizio.

Gli interpreti, non soltanto grumellesi, simpaticamente presentati da Angela Tagliati e Paolo Compiani, hanno dimostrato una certa dose di coraggio, ma anche molta bravura, strappando al pubblico calorosi applausi da dividere con il maestro Angelo Mozzi e i disinvolti presentatori. Da sottolineare che, oltre a un palco addobbato per l’occasione dai consiglieri della Pro Loco, è stato apprezzato anche l’outfit natalizio di qualche protagonista della serata.

L’evento si è chiuso con gli auguri della presidente del sodalizio, Loredana Costa, e un piccolo rinfresco: i classici dolci natalizi hanno accompagnato un brindisi di auguri per tutti. Oltre a manifestare molta soddisfazione per la buona riuscita della manifestazione, la Pro Loco ricorda che è già aperto il tesseramento 2025, in occasione del quale i soci riceveranno il tradizionale calendario.

Soddisfatto per il buon successo che sta riscuotendo il libro “Da Rosalunga al Mulinel, dal Cantòon a la Furnàas … e Brèdi” pensato per celebrare il quarantacinquesimo della Pro Loco con i racconti di Giovanni Gandolfi sulla vita del paese negli anni ’50 e ’60, il consiglio direttivo ricorda che chi fosse interessato ad averlo, può contattare la Pro Loco al numero 371 5290193.

