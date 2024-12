Natale è alle porte, e come ogni volta, a ridosso delle festività e delle vacanze, entrano in azione i topi di appartamento. In queste ore numerose abitazioni cittadine sono state prese di mira. La zona più colpita è quella che riguarda la zona Menga, che comprende le vie Genala, Rizzi, Bignami, Guindani e Landriani. In particolare via Bignami, dove nelle due notti tra mercoledì e giovedì e giovedì e venerdì scorsi i ladri sono riusciti ad entrare in tre appartamenti.

In due case i proprietari, molto probabilmente monitorati, erano fuori città, mentre nella terza era presente la residente, una donna anziana che mentre i malviventi rovistavano ovunque, dormiva nella sua camera da letto, l’unica stanza dove non sono entrati. La donna si è accorta della “visita” la mattina seguente, dopo aver visto la confusione che regnava in casa. Sul posto è intervenuta la Questura. Ancora da quantificare il bottino che i ladri sono riusciti a racimolare nella casa dell’anziana. Poco sono riusciti a prendere nelle altre due abitazioni.

I malviventi sono entrati in azione verso le 3 del mattino. Sono entrati dal lato del cortile e dal balcone sono riusciti ad introdursi negli appartamenti al piano rialzato e al primo piano, per poi trasferirsi in un’altra abitazione vicina. Durante la notte uno dei residenti ha sentito dei rumori, ma pensando che fossero rincasati i vicini, non si è allarmato. Per il resto, nessuno ha visto nulla. Numerosi i furti commessi nelle abitazioni anche nei giorni scorsi in diverse zone della città, come ad esempio via della Torre e nella zona di piazza Castello.

Per il resto, se l’azione dei ladri non si ferma mai, è bene, soprattutto nei periodi di festa quando ci si assenta per le vacanze, non abbassare la guardia e non lasciare nulla di intentato. Le forze dell’ordine consigliano di non condividere sui social informazioni che riguardano i propri movimenti durante le feste, di allertare i vicini e chiedere a persone di fiducia di passare a casa per accendere le luci e aprire le finestre. Importante anche fare attenzione a sistemi di sicurezza passiva, come il fatto di chiudere bene le porte, le inferriate e di installare telecamere o dispositivi collegati con le forze di polizia.

L’appello è quello di segnalare la presenza di persone o auto sospette anche attraverso la app della polizia Youpol. Recentemente, proprio a Cremona, una segnalazione sulla app ha permesso di arrestare un giovane che spacciava in via Maffi. La app permette anche di inviare foto e video utili a fini investigativi: funziona in tempo reale ed è utilizzabile per ogni tipo di reato.

Sara Pizzorni

