Nel tardo pomeriggio di lunedì, il coordinamento provinciale di Fratelli d’Italia di Cremona ha organizzato un momento conviviale per lo scambio di auguri natalizi con gli iscritti e gli amministratori locali del territorio. L’incontro è stato occasione per condividere gli obiettivi raggiunti e guardare alle sfide future, e “si è svolto in un clima di grande partecipazione e spirito di comunità” fanno sapere dal partito.

All’evento hanno preso parte il coordinatore provinciale Marcello Ventura e l’Onorevole Carlo Maccari, coordinatore regionale di Fratelli d’Italia. Entrambi hanno espresso il loro ringraziamento a tutti i presenti per l’impegno e il sostegno dimostrato nel corso dell’anno, ribadendo l’importanza di continuare a lavorare insieme per rappresentare al meglio le esigenze del territorio e dei cittadini.

“Questo incontro – ha dichiarato Ventura – è un momento di condivisione e di vicinanza con tutti coloro che ogni giorno si dedicano alla crescita e al consolidamento dei nostri valori sul territorio. È un piacere e un dovere ringraziare chi crede e sostiene il nostro progetto politico”.

L’Onorevole Maccari, nel suo intervento, ha voluto ribadire i molti risultati ottenuti dal Governo guidato da Giorgia Meloni, sottolineando come essi “siano stati raggiunti nonostante il contesto storico e socioeconomico complesso che caratterizza questo periodo”.

“Il governo Meloni – ha affermato Maccari – ha saputo mettere in campo riforme e iniziative importanti, mantenendo le promesse fatte agli italiani e affrontando con serietà e responsabilità le grandi sfide globali e interne al Paese”.

Maccari ha inoltre rivolto un appello a una nuova unità all’interno del partito, esortando i vertici locali ad aprire Fratelli d’Italia a mondi e persone che non provengono necessariamente dalla destra del Movimento Sociale Italiano o di Alleanza Nazionale. “Per crescere e consolidarci come forza politica centrale nel panorama nazionale – ha spiegato – dobbiamo saper accogliere sensibilità diverse e rappresentare le istanze di tutti coloro che credono nei nostri valori, indipendentemente dalla loro provenienza politica”. L’incontro si è concluso con un brindisi augurale e un rinnovato impegno da parte di tutti i partecipanti per il 2025.

© Riproduzione riservata