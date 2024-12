Politica in vacanza in questa ultima settimana dell’anno, con la partita delle nomine nelle aziende partecipate dal Comune ancora aperta. Individuati i nomi che compongono i consigli di amministrazione di Fondazione Città di Cremona e Aem, resta aperta la partita di Cremona Solidale, dove c’è anche l’incognita sulla figura del direttore generale, incarico che da un anno viene svolto ad interim dalla direttrice sanitaria Simona Gentile. La geriatra non è disponibile a rivestire ulteriormente il doppio ruolo, ma la ricerca di un titolare appare ardua. Il contratto proposto è quello degli enti locali, sicuramente meno appetibile rispetto alla carriera in ambito sanitario.

Dunque per l’azienda che gestisce il geriatrico di via Brescia e buona parte del welfare cremonese, con un valore di produzione che supera i 20 milioni di euro l’anno, il 2025 si apre all’insegna dell’incertezza gestionale.

Per quanto riguarda il Cda, i cui membri non percepisono retribuzione, il nome che circola per la presidenza è quello di Maria Luisa Rocca, consigliere uscente; verrebbe riconfermato il medico Sergio Morandi, mentre entrerebbe ex novo una figura con esperienza in ambito dirigenziale sanitario: si ipotizzano i nomi di Paola Mosa o Ida Beretta.

© Riproduzione riservata