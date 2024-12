Esasperazione in via Lugo a Cremona, per i frequenti black out presso diverse abitazioni collocate in particolare tra il civico 8 e l’intersezione con via Mincio. A segnalare l’ultimo di una lunga serie di episodi, questa mattina, il residente di un condominio che aveva la necessità di uscire dal cortile in auto per accompagnare il figlio in aeroporto a Bergamo. Il cancello comandato elettricamente non rispondeva per mananza di corrente e solo dopo mezz’ora ha ripreso a funzionare. Un lasso di tempo relativamente breve, ma concretamente lunghissimo in situazioni di emergenza.

“Solo questo mese è già successo nei giorni del 6, del 16 e del 17 quest’ultimo per due volte di seguito“, afferma il signor Adriano, “ma potrei citare anche i black out dei mesi precedenti. Stamattina ho chiamato il gestore della rete, non ho avuto risposta e allora mi sono saltati i nervi. La situazione qui in via Lugo è pesante, ormai è una consuetudine che la luce vada via e che noi condomini ci ritroviamo sulle scale per verificare i contatori. Credo che il problema stia proprio nella rete elettrica, troppo vecchia e mai adeguata all’aumento della richiesta da parte delle nostre case. Da una parte ci spingono a puntare sull’elettricità per ragioni ambientali, dall’altra però le infrastrutture non reggono”.

Sul banco degli imputati ci sarebbe anche la presenza, andata crescendo negli ultimi anni, di pannelli fotovoltaici per l’autoproduzione di energia elettrica: quando in estate sono tutti in funzione, il surplus di energia che viene immessa nella rete manderebbe in blocco il sistema che non riesce a reggere l’aumento di tensione in ingresso. “Non sono un tecnico”, precisa Adriano, “ma penso che quando un black out si ripete ciclicamente con questa frequenza non dovrebbe essere difficile individuare il guasto”.

Per questa mattina comunque è andata bene; per domani chissà.

