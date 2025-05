Scuole chiuse domani 21 maggio a Castelverde: la scuola d’infanzia a Costa S. Abramo e la primaria e secondaria di Castelverde. Lo ha disposto un’ordinanza del sindaco Graziella Locci per la necessità di eseguire dei sopralluoghi nelle strutture scolastiche e la loro messa in sicurezza, soprattutto in relazione alle infiltrazioni che potrebbero avere interessato anche gli impianti elettrici.

