Sono 2.244 gli iscritti alle università cremonesi nell’ultimo anno. Un numero stabile che conferma Cremona tra le città universitarie in crescita e più apprezzate per diversi motivi. Corsi di livello che non hanno nulla da invidiare le grandi metropoli, che vanno a braccetto con prezzi per gli alloggi più economici, come confermano alcuni studenti del Politecnico. “È una città più piccola, io provengo da un paese di 14.000 abitanti” racconta Antonio Mariniello originario della provincia di Salerno e studente al secondo anno di Ingegneria informatica al Politecnico di Cremona. “Fare uno step intermedio tra una grande città, nella quale probabilmente finirò a lavorare e una città appunto piccola come la mia si è rivelata una scelta ben oculata e giusta per la mia carriera universitaria”.

Gli fa eco Vittoria Casati, 20 anni di Cologno al Serio (Bergamo), studentessa al secondo anno di Ingegneria informatica: “Uno dei miei timori uscita dal liceo era di perdere quella che era la realtà della classe e quindi quando ho scoperto che il corso di studi che volevo frequentare era disponibile anche in un polo territoriale, una realtà più ristretta, ho capito che quella era la scelta giusta per me e alla fine si è rivelato effettivamente così”. Cremona per gli universitari sta diventando una città ogni anno più vivace. “Ultimamente Cremona sta molto migliorando dal punto di vista della vita universitaria ed è una cosa che apprezzo molto” commenta Antonio.

La nuova sede del Politecnico nell’ex caserma Manfredini, che sarà pronta a breve, sarà certamente un plus per gli studenti. “Le aspettative sono molto alte, nel senso che ovviamente la sede attuale è un posto abbastanza piccolo, è una realtà ristretta che ha ovviamente i suoi vantaggi. Fare gruppo è molto facile, è facile avere un dialogo con i professori, però sarà bello vedere la popolazione del Politecnico che si espande, sarà bello avere più opportunità, sarà bello anche avere più servizi all’interno del polo stesso. In generale le aspettative sono abbastanza alte, quindi spero che non rimarremo delusi” ha spiegato entusiasta Vittoria.

