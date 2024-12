Episodio di aggressione ancora tutto da chiarire, quello riferito nel tardo pomeriggio del giorno di Santo Stefano da un ragazzo di 18 anni ai Carabinieri del Radiomobile, intervenuti in via Nuvolone, quartiere Cambonino, su richiesta del 118. Il ragazzo si trovava nei pressi del campo di calcetto quando ha visto arrivare delle automobili da cui sono scese alcune persone. Una decina di loro lo avrebbero circondato e il ragazzo è stato lievemente ferito alla schiena con una lama.

Curato dai sanitari del 118 e della Croce Rossa, il 18enne è stato portato in ospedale in codice verde. I carabinieri stanno facendo accertamenti per verificare quanto raccontato dal ragazzo e per cercare eventuali testimoni, ma in quel momento non stava passando nessuno dalla strada e si sta cercando di avere un riscontro dalle telecamere in zona. gb

