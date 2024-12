Il “Ponchielli per le feste” propone per il 31 dicembre il musical “Flashdance”, tratto dal film divenuto un vero e proprio cult per intere generazioni, con tanta musica e una storia d’amore travolgente (ore 21.30). Uno spettacolo carico di energia, uno strepitoso corpo di ballo, le coreografie di Enzo Paolo Turchi e due bravissimi protagonisti, tra cui l’affascinante Alex Belli nel ruolo di Nick.

Al termine dello spettacolo e allo scoccare della mezzanotte brindisi insieme al cast al nuovo anno.

“Flashdance il Musical” è tratto dall’omonimo film del 1983 e diventato un vero cult, icona mondiale per più generazioni. Una trasposizione teatrale con le musiche originali, che fa ballare il pubblico con brani coinvolgenti e famosissimi, come la colonna sonora da Oscar What a Feeling di Irene Cara, ma anche Maniac di Michael Sembello, e ancora Gloria dell’italianissimo Umberto Tozzi, nella versione cantata da Laura Branigan, ma anche Manhunt e I love Rock’n Roll che verranno eseguiti dal vivo in lingua inglese.

Biglietti: platea/palchi centrali €70 – palchi laterali € 65 – galleria € 50 – loggione € 40

Martedì 31 DICEMBRE ore 21.30

prodotto da MARCO BORZATTA per Luna di miele produzioni S.r.l.

FLASHDANCE Il Musical

con ALEX BELLI

regia e coreografie Enzo Paolo Turchi

direzione musicale e arrangiamenti Tony Labriola con le musiche originali del film,

su licenza di Theatrical Rights Worldwide.

