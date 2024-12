I carabinieri di Soresina hanno denunciato due uomini di 29 e 48 anni, senza fissa dimora e pregiudicati, ritenuti responsabili di furto aggravato, utilizzo indebito di carte di credito e possesso di documento falso valido per l’espatrio. Le indagini, ancora in corso, sono volte a identificare una terza complice coinvolta nei fatti. Il tutto è iniziato a metà dello scorso novembre quando una donna della zona aveva presentato una denuncia per il furto del suo portafoglio.

La vittima aveva riferito di aver subito il furto mentre faceva la spesa in un supermercato del posto. Era stata avvicinata da una donna che le aveva chiesto delle informazioni su alcuni prodotti esposti e poco dopo si era accorta che la sua borsa, lasciata nel carrello della spesa, era aperta e mancava il portafoglio contenente documenti, denaro e carte di pagamento. Poi aveva scoperto che qualcuno aveva effettuato più prelievi di denaro presso uno sportello bancomat per una somma complessiva di 1.500 euro. I tre si erano poi allontanati dal supermercato con un’auto che era stata noleggiata utilizzando dei documenti di identità falsi.

I carabinieri, grazie ad una rapida indagine, sono riusciti a risalire a due dei tre presunti autori che avrebbero messo in atto una tecnica ben collaudata, distraendo la vittima e appropriandosi del portafoglio dalla borsa. I militari avevano avviato le indagini acquisendo le immagini delle telecamere di sorveglianza del supermercato e dello sportello bancomat in cui era stato effettuato il prelievo e avevano individuato il veicolo utilizzato dai malviventi. Le verifiche tramite le banche dati avevano consentito di accertare chi fossero gli utilizzatori del veicolo e, successivamente, di identificare e denunciare il 29enne e il 48enne. Le indagini proseguono per risalire all’identità della terza complice coinvolta nel furto.

