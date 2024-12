Apertura dell’anno giubilare anche a Cremona, con la solenne cerimonia officiata dal vescovo Napolioni, iniziata alle 17 nella chiesa di S.Agostino affollata di fedeli, da cui è partita la processione verso la cattedrale. Presente gran parte del clero cremonese, e in rappresentanza della città di Cremona, il sindaco Andrea Virgilio e l’assessore Luca Burgazzi, ma soprattutto tanti fedeli che hanno raccolto l’invito al pellegrinaggio di papa Francesco rilanciato dal pulpito di S.Agostino attraverso la lettura della Bolla, Spes non confundit.

Un messaggio di speranza che è poi continuato in cattedrale

Ad aprire il corteo la croce, che il cerimoniale vuole sia un crocifisso di particolare significato per la Chiesa diocesana. Per questo è stato scelto l’antico crocifisso romanico davanti al qualce, secondo la tradizione, il 13 novembre 1197 in preghiera adorante prostrato a terra morì il cremonese Omobono Tucenghi, il primo santo laico della storia, «padre dei poveri», diventato patrono della città e della diocesi di Cremona. Questo antico crocifisso, solitamente conservato a Cremona nella chiesa di Sant’Omobono (dove il patrono morì e in un primo tempo furono conservate le spoglie), per tutta la durata del Giubileo rimarrà esposto in Cattedrale.

Dietro alla croce, il vescovo e i presbiteri seguiti dai religiosi e tutti i laici hanno costeggiato la chiesa di Sant’Agostino, e percorse via Plasio, via Cavallotti e via Ponchielli, si sono immessi n corso Vittorio Emanuele II; attraversata piazza Stradivari e percorsa via Giovanni Baldesio, il corteo è poi giunto in piazza del Comune. Prima di varcare la soglia della Cattedrale il vescovo, una volta radunati tutti i fedeli davanti al Duomo, ha innalzato la croce invitando alla venerazione del «dolce legno che porta appeso il Signore del mondo». Quindi in Cattedrale, dopo il rito della memoria del Battismo, la celebrazione eucaristica è proseguita segnando ufficialmente l’inizio del Giubileo a livello diocesano.

