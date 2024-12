A Cremona è partita una nuova campagna di sensibilizzazione per la prevenzione dei rischi connessi alla guida in stato di ebbrezza alcolica e sotto l’effetto di stupefacenti, promossa dai Carabinieri in collaborazione con la Croce Rossa Italiana. L’iniziativa si inserisce nel più ampio contesto del “Progetto di Legalità”, volto a sensibilizzare la cittadinanza, in particolare i giovani, sui pericoli derivanti dalla guida sotto l’effetto dell’alcol e degli stupefacenti.

L’evento centrale della campagna si è tenuto in Galleria XXV Aprile, con attività informative e dimostrative.

La guida in stato di ebbrezza è una delle principali cause di incidenti stradali ed i dati nazionali evidenziano un numero crescente di incidenti, spesso fatali, legati all’abuso di alcol. Per contrastare questo fenomeno, i Carabinieri di Cremona e la Croce Rossa hanno deciso di unire le forze per sensibilizzare i cittadini sulla gravità dei rischi e sull’importanza di comportamenti responsabili al volante.

Nel corso del tardo pomeriggio e della serata di ieri, sabato 28 dicembre, sono state organizzate attività interattive, tra cui simulazioni di guida in stato di ebbrezza con l’ausilio di appositi occhiali che riproducono gli effetti dell’alcol sul sistema nervoso e sulle capacità di reazione. Queste attività, rivolte soprattutto ai giovani, hanno permesso di comprendere in modo pratico come l’alcol alteri la percezione e i riflessi. Sono state fornite informazioni dettagliate sui rischi legati all’abuso di alcol e sulle sanzioni previste per chi viene sorpreso a guidare con un tasso alcolemico superiore ai limiti consentiti, anche alla luce delle nuove norme introdotte di recente nel codice della strada.

La Croce Rossa, in qualità di partner dell’iniziativa, ha fornito il suo supporto con una serie di testimonianze ed interventi di esperti che hanno raccontato gli effetti devastanti degli incidenti stradali causati dall’ebbrezza, nonché le attività di primo soccorso che vengono svolte in caso di sinistri. Il coinvolgimento della Croce Rossa sottolinea l’importanza della prevenzione, ma anche della preparazione e della capacità di intervenire rapidamente per salvare vite in situazioni di emergenza.

“L’obiettivo di questa campagna è creare consapevolezza tra i cittadini, in particolare tra i più giovani, sui pericoli derivanti dalla guida in stato di ebbrezza”, ha dichiarato il Comandante Provinciale dei Carabinieri di Cremona. “Attraverso la collaborazione con la Croce Rossa e l’organizzazione di attività pratiche e informative, vogliamo sensibilizzare la popolazione e ridurre il numero di incidenti causati dall’alcol”.

La campagna non si limiterà all’incontro in Galleria XXV Aprile, ma proseguirà con analoghe iniziative e con eventi nelle scuole per raggiungere un pubblico ancora più vasto. Gli organizzatori invitano tutti i cittadini a partecipare attivamente, ricordando che la prevenzione è fondamentale per garantire strade più sicure e per salvare vite.

L’iniziativa dei Carabinieri e della Croce Rossa di Cremona rappresenta un passo importante nel percorso verso una maggiore consapevolezza sui rischi della guida in stato di ebbrezza o dopo avere assunto droghe, con l’auspicio che i messaggi di prevenzione e responsabilità possano contribuire a ridurre il numero di incidenti stradali nella città e in tutta la provincia.

