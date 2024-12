“Vorremmo chiamare questa guida Abbraccio di Cremona […] Un abbraccio di carta è quello che ci vuole per navigare come un aeroplanino nelle curiosità, nella storia, nell’arte che possono rendere grande una città”. Ecco un estratto dell’introduzione ai lettori scritta da Roberto Stradiotti nella Guida Illustrata di Cremona realizzata dall’Associazione Culturale Tapirulan in collaborazione con il Comune, una nuova edizione fresca di stampa che intende raccontare la città del Torrazzo in maniera diversa e divertente.

Pagina dopo pagina compaiono quindi luoghi e personaggi ma anche le consuetudini che caratterizzano il territorio, molteplici argomenti affrontati con cura ma pure tono scanzonato. La guida, spiega Fabio Toninelli Presidente di Tapirulan, è pensata per la fruizione sia dei cittadini sia dei visitatori.

Per i disegni, l’Associazione ha coinvolto 40 illustratori. Le loro opere verranno inoltre esposte in una mostra, che sarà organizzata a fine gennaio. Mentre il libro è già disponibile nella sede di Corso XX Settembre.

Il servizio di Federica Priori

