Non siamo a Bollywood, ma a Cremona, in via Brescia, al King Palace Restaurant, appena fuori città. Domenica mattina una coppia di sposi indiani (lui nato in Italia) ha dato vita a un pranzo nuziale da film: gli sposi infatti sono arrivati in elicottero, dal vicino aeroporto del Migliaro.

Una cerimonia in grande stile, iniziata con il matrimonio celebrato in India una settimana fa e con una serie di festeggiamenti che culminano proprio qui a Cremona per dare modo anche agli amici e ai parenti residenti in Italia di partecipare.

Lo sposo è residente a Corte de’ Cortesi, ha 25 anni e ha conosciuto via social la sposa 21enne che abitava in Punjab. E’ stato il padre di lui ad avere avuto l’idea di una cerimonia tanto scenografica come quella dell’arrivo in elicottero.

Tantissimi gli invitati che hanno accolto gli sposi, per un pranzo con menù tutto indiano a base di carne e pesce, all’interno di una cerimonia festosa e coloratissima, con tanto di fumi variopinti.

Il servizio di Silvia Galli

© Riproduzione riservata