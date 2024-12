Grave incidente questa mattina poco dopo le 9 a Bonemerse lungo la strada provinciale “Bassa” per Casalmaggiore. L’Audi condotta da un 23enne proveniente da Cremona è entrata in collisione con un autoarticolato che viaggiava in direzione opposta. L’auto è finita fuori strada, il conducente è stato soccorso dai sanitari del 118 intervenuti con l’automedica e un’ambulanza della Croce Verde. E’ stato poi trasportato in ospedale in codice giallo.

Il traffico ha subito forti rallentamenti per lo sgombero dai rottami e la rimozione del mezzo, oltre che per i rilievi sulla dinamica. Sul posto i Vigili del Fuoco e la Polstrada.

© Riproduzione riservata