Ennesima dimostrazione di inciviltà nell’area industriale di Cremona, tra via Riglio e via Vulpariolo, dove alcuni incivili hanno abbandonato una serie di rifiuti ingombranti. Nella scarpata che costeggia l’area Tamoil, ad esempio, spicca un frigorifero, apparso a cavallo tra il vecchio e il nuovo anno. Più avanti, in via Vulpariolo, in passato più volte segnalata proprio per tale motivo, un’altra serie di oggetti buttati alla rinfusa, tra cui una lavatrice, un bidet e addirittura un divano.

Insomma, un inizio dell’anno all’insegna del totale sprezzo delle regole, sebbene fortunatamente nel 2024, rispetto all’anno precedente, il numero di abbandoni era drasticamente diminuito. A dirlo è stata Aprica, secondo cui si è registrata una diminuzione pari al 25%. Nei primi 10 mesi dell’anno, infatti, le segnalazioni erano state 395, contro le 532 del 2023.

D’altro canto, l’amministrazione comunale e l’azienda che si occupa della gestione della partita portano avanti un attento e puntuale monitoraggio della situazione, con periodici controlli effettuati dagli agenti ambientali, che hanno portato all’individuazione di oltre 90 trasgressori, per i quali sono state inviate le relative segnalazioni alla Polizia Locale per l’emissione delle sanzioni.

Le zone sotto la lente, che sono quelle dove maggiormente si verificano gli abbandoni, sono Cavatigozzi, Borgo Loreto e S. Ambrogio. Ma ulteriori sviluppi potrebbero esserci nei prossimi mesi: in base alle segnalazioni di Aprica rispetto alle zone più critiche, potrebbero infatti essere posizionate nuove fototrappole.

Laura Bosio

