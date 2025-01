Al via i saldi invernali che inizieranno sabato 4 gennaio a Cremona e in tutta la Lombardia. Alto l’interesse dei consumatori: quasi uno su due, il 46%, ha già deciso di acquistare almeno un prodotto, ed un ulteriore 50% valuterà le offerte prima di comprare. Per il presidente nazionale di Federazione Moda Italia-Confcommercio, Giulio Felloni, “i saldi rappresentano una tradizione commerciale capace di coinvolgere l’interesse di 16 milioni di famiglie italiane alla ricerca dell’affare e di un crescente numero di stranieri amanti dello shopping made in Italy”. Si spenderanno – sempre secondo l’associazione – circa 218 euro a famiglia.

Da riflettere sul problema di un inverno climatico appena iniziato che rischia di svendere la collezione invernale prima ancora di riuscire a venderla pienamente per quanto riguarda il mondo della moda.

I prodotti moda più desiderati per questi saldi sono maglioni e felpe, indicati dal 51% di chi ha previsto di acquistare. Il Codacons mette in guardia i consumatori da possibili truffe e diffonde i consigli utili per fare acquisti in sicurezza durante i saldi. Come conservare sempre lo scontrino con due mesi di tempo per denunciare un difetto. Infine le vendite devono essere realmente di fine stagione: la merce in vendita deve essere l’avanzo di quella della stagione che sta finendo e non fondi di magazzino. Da sabato le scritte “Saldi” sulle vetrine dei negozi. Che aspettano anche a Cremona una boccata d’ossigeno.

