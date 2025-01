L’Epifania tutte le feste si porta via. E naturalmente il 6 gennaio sono arrivo, per i più piccoli ma non solo, i tradizionali dolci nella calza della Befana, da gustare a tavola. Il Corriere della Sera elenca quali sono le specialità dolciarie più amate e più classiche da mettere nella calza. Tra queste c’è anche il torrone, magari sottoforma di torroncino, simbolo di Cremona. Un prodotto molto caro alla nostra città che lo celebra con una festa ad hoc ma tutto l’anno: sono infatti sempre di più gli artigiani del torrone in città che lo fanno durante tutto l’anno.

Altra tradizione il carbone dolce, quello che si mette appunto nella calza della Befana. Facile da trovare nelle panetterie e pasticcerie, è anche semplice da fare in casa essendo un composto di albumi e zucchero. Seguono le monete di cioccolato e i cri-cri, ovvero quelle praline rotonde, cuore di nocciola tostata e attorno cioccolato fondente, ricoperte da microsfere di zucchero e avvolte nella carta stagnola colorata.

© Riproduzione riservata