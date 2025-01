Ilary Blasi, su Netflix la sua vita dopo Totti: “Non ho mai smesso di credere nell’amore” – Video

(Adnkronos) – Ilary Blasi torna su Netflix dal 9 gennaio. E lo fa con la docu-serie ‘Ilary’, che arriva dopo ‘Unica’ in cui ha raccontato il suo punto di vista sulla separazione da Francesco Totti. Diretta da Tommaso Deboni, scritta da Romina Ronchi, Peppi Nocera con Ennio Meloni e Jacopo Ghirardelli, ‘Ilary’ (prodotta da Banijay Italia) è un viaggio nella ‘nuova’ vita della conduttrice: 5 episodi che mostrano “come sono veramente”, dice la conduttrice all’Adnkronos.

Ma non è da sola. Con lei ci sono la famiglia, le amiche di sempre e il fidanzato Bastian, che si racconta per la prima volta a partire dal giorno del loro primo incontro. ‘Ilary’ è il ritratto di una donna autentica, che non conosce il verbo ‘mollare’, alla continua ricerca di nuovi stimoli e traguardi. Blasi mostra al pubblico i suoi primi passi nel mondo del cinema nei panni di se stessa ma anche in campo culinario con le lezioni dello chef Ruben di ‘Cucina in balcone con Ruben’. E ancora, si mette in gioco non solo sconfiggendo una delle sue più grandi paure, ovvero lanciarsi col paracadute, ma anche iscrivendosi all’università per realizzare il sogno di diventare una criminologa. Tra gli special guest della serie c’è infatti il suo più grande idolo, Federica Sciarelli, che conduce il suo programma preferito, ovvero ‘Chi l’ha visto’.