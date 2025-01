Già insediato il cda di Aem, con presidente Tommaso Coppola. La prossima settimana si insedierà anche quello della Fondazione Città di Cremona, che sarà presieduta da Giuseppe Foderaro.

Intanto, in questi giorni di vacanza, il sindaco Andrea Virgilio sta lavorando per ufficializzare le nuove nomine sul cda di Cremona Solidale. Quasi certo il nome di Maria Luisa Rocca, consigliere uscente, alla presidenza; riconfermato il medico Sergio Morandi, mentre il nome che circola insistentemente in queste ore, figura con esperienza in ambito dirigenziale sanitario, è quello di Ida Beretta.

Ancora un’incognita il nominativo che verrà proposto dalla minoranza, anche se l’unica forza politica ad aver presentato un proprio rappresentante, sinora, è stata Fratelli d’Italia che ha proposto un uomo e una donna per via della parità di genere.

In tutto per il cda di Cremona Solidale sono pervenute 10 candidature. Invece per la parte riguardante i revisori ne sono arrivate 12.

Silvia Galli

© Riproduzione riservata