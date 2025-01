Bambini e genitori radunati davanti all’altare lunedì pomeriggio nella chiesa di Cristo Re a Cremona per il consueto momento di benedizione dei bambini. Attorno al presepio della chiesa i piccoli di ogni età si sono ritrovati per un momento di riflessione e di preghiera per la comunità ma anche per i bambini del mondo, che stanno vivendo un momento di difficoltà o vivono nelle parti del mondo colpite dalla guerra. Tra pensieri e spontaneità, un confronto schietto tra tutti, raccolti insieme con le statuine maxi che hanno animato il presepio in parrocchia. E poi merenda per tutti.

