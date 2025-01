Proseguono gli interventi antisismici alla scuola media Anna Frank, edificio che risale agli anni Settanta del secolo scorso e dove nel 2018 il cedimento di un controsoffitto impose la chiusura di alcune aule per precedere alla sistemazione. La scuola è ora interessata da lavori finanziati dal Pnrr per l’adeguamento antisismico in quanto la struttura esistente non è in grado di assorbire le sollecitazioni di un possibile sisma così come stabilito dalla normativa vigente.

E anche qui, come già avvenuto con qualche polemica alla scuola Media Virgilio, si è reso necessario rinforzare le strutture portanti, con l’installazione di travi nella parete esterna dell’edificio. Per la scuola di via Trebbia, oltre ai rinforzi esterni si era reso necessario lasciare le travi a vista all’interno di alcune aule.

Le principali opere previste per la scuola di via Novati consistono nella predisposizione di contro venature in metallo, nella cerchiatura dei pilastri con un particolare tipo di calcestruzzo, nel rinforzo di travi e colonne con materiali compositi in fibre di carbonio o piastre metalliche, nonché in lavori complementari e di finitura all’interno e all’esterno dell’edificio.

Sono stati completati i lavori che riguardano il corpo A (parte dell’edificio posta a sinistra dell’ingresso) e buona parte del piano terra e sono cominciati quelli che interessano il corpo B, la parte dell’edificio oltre l’ingresso, che si protende sull’area a giardino di pertinenza della scuola.

Il finanziamento complessivo ammonta ad €.3.744.103,35 di cui, per lavori appaltati, €.2.769.661,48. Il finanziamento ministeriale è pari a €. 2.456.093,11, il resto, €. 1.288.010,24, è stato stanziato dal Comune.

© Riproduzione riservata