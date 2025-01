Dopo le settimane delle feste, ricche di appuntamenti e contenuti ad hoc, CR1 riparte con la sua programmazione ordinaria. Un 2025 che vedrà ancora una volta un ricco e variegato palinsesto.

Tornano innanzitutto le strisce quotidiane dedicate all’informazione sportiva e all’approfondimento, rispettivamente alle 18:30 con il TgSport e alle 19:30 con Punto e a capo, dal lunedì al venerdì, e con 24 Minuti nel fine settimana. Vivere in salute vi aspetta già da stasera, nella sua consueta collocazione del martedì alle 21, mentre a seguire ricomincia Tutti in campo. Domani invece c’è Oltre la coda, alle 20:30, e alle 22:00 Motor Valley. Il giovedì è ricchissimo: alle 20:30 le nuove puntate de I gioielli sotto casa, alle 21:00 ritorna Tag – tempo ai giovani, e alle 22 ancora sport con B – happy. Da venerdì nuove puntate anche per Ti racconto Cremona, alle 20:30, l’agricoltura con Punto Verde, alle 21. Per i più golosi nuovi episodi di Cosa bolle in pentola da domenica alle 20:30; già ieri sera è ripartito Basket & Co.

Da lunedì 13 gennaio riprenderanno anche Di primo mattino e Ogni Giorno con noi, oltre a Sottorete e a Il grigio e il rosso e poi da mercoledì 15 l’approfondimento settimanale de La piazza.

© Riproduzione riservata