Cristiano Caccamo chi è, l’attore ospite oggi 8 gennaio de ‘La Volta Buona’

(Adnkronos) –

Cristiano Caccamo sarà ospite oggi, mercoledì 8 gennaio, de ‘La Volta Buona’, il talk show di Rai 1 condotto da Caterina Balivo. Il giovane attore è uno dei protagonisti della miniserie ‘Leopardi – Il poeta dell’Infinito’, targata Rai, e veste i panni di Antonio Ranieri, amico del poeta recanatese.

Classe 1989, Cristiano Caccamo è nato in Calabria, a Taurianova. Figlio del poeta e scrittore Michele Caccamo, Cristiano si diploma al Centro sperimentale di cinematografia. Nel 2010 esordisce a teatro nell’opera ‘Ciechi’, ma il suo primo film da protagonista arriva nel 2014, Cenere, dove interpreta Julien, un artista di strada ribelle.

L’anno dopo appare in televisione, dove interpreta Quinto in ‘Il paradiso delle signore’. Nel 2017 entra a far parte del cast di ‘Che Dio ci aiuti’, dove veste il camice di un giovane cardiochirurgo. Nel 2018 entra nel cast della serie televisiva ‘Don Matteo’, ottenendo sempre più successo e favore da parte del pubblico. E nel 2023 si distingue nel programma comico ‘Lol – Chi ride è fuori’.

In coppia con Diana Del Bufalo nel 2020 Cristiano Caccamo è parte del cast di ‘Celebrity Hunted: Caccia all’uomo’, trasmissione visibile su Amazon Prime Video.

Diana e Cristiano si sono conosciuti sul set di ‘Che Dio ci aiuti’, sviluppando un legame solido basato su un’amicizia profonda. “Ci piacciono le stesse cose, ci capiamo, ci divertiamo. Voglio precisare che, nonostante le voci, non c’è mai stato nulla tra di noi, nessun amore, nessun coinvolgimento emotivo”, ha precisato l’attore in un’intervista rilasciata a Vanity Fair. “Sto bene da solo, ma ho paura di inaridirmi emotivamente”, ha spiegato l’attore che al momento si definisce single.

Un anno fa Cristiano Caccamo ha aperto un ristorante a Roma, di cui va molto fiero. La cucina è sempre stata una sua grande passione che lega ai ricordi dell’infanzia e al profumo del cibo preparato dalla nonna: “Il cibo per me è sempre stato un collante, un qualcosa che rinsalda i legami. Oggi ho un socio e in futuro mi piacerebbe aprire un altro locale, magari all’estero”, ha riferito l’attore a Vanity Fair.