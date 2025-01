Caos in via Postumia nel primo pomeriggio di giovedì: la strada è stata chiusa al traffico per consentire il recupero di un camion, uscito di strada. Alcune pattuglie della Polizia Locale si sono quindi posizionate ai margini del tratto compreso tra Sanfelice e San Giacomo Lovara, deviando i mezzi in transito. Nel mentre un apposito carro attrezzi è intervenuto per recuperare il mezzo dal fossato a bordo strada.

© Riproduzione riservata