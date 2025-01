In questi anni il Beauty è stato il settore che ha saputo meglio interpretare il trend della comunicazione e dell’interesse, non solo dei più giovani. Da anni è il comparto, dopo il fashion, che ha più investito in Influencer Marketing. Spopolano le tiktoker che insegnano passo a passo i segreti della cosmesi.

Le docenti di chimica del Torriani di Cremona Elena Lanfredi ed Eletta Censi, insieme alla assistente di laboratorio Stefania Serraino come tutor, hanno così deciso di trasformare una moda in una competenza.

Ed è stato un successo: in un affollato corso pnrr pomeridiano di due mesi rivolto alle classi terze e quarte di chimica gli studenti hanno prodotto creme anti età, rossetti e detergenti viso sotto la guida della dott.ssa Silvia Ferranti, formatrice chimica cosmetologa dell’ITS fi Crema.

Tanta la soddisfazione per un impegno straordinario di molte ore extracurricolari. Ed è stato estremamente appagante per i partecipanti conoscere e “produrre” quegli strumenti di bellezza che la narrazione delle influencer della cosmesi hanno reso oggetti del desiderio.

© Riproduzione riservata