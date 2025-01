Dopo il grande successo del 2024, con oltre 18.000 visitatori, Ultracon torna a CremonaFiere sabato 11 e domenica 12 gennaio 2025, per un weekend all’insegna della cultura pop a 360 gradi. Organizzata da CremonaFiere S.p.A. in collaborazione con Centro Fiera S.p.A., la manifestazione non è solo una vetrina per acquisti ed espositori, ma un’esperienza immersiva dove il mondo del fumetto, dei videogiochi, dei board games e dei mattoncini prende vita in un’atmosfera unica. Dalla magia dell’animazione giapponese alle avventure dei supereroi americani, dai giochi da tavolo alle console retrogaming, Ultracon offre la possibilità di esplorare le proprie passioni e divertirsi in famiglia, vivendo insieme le emozioni che uniscono generazioni di appassionati.

Quest’anno la kermesse si arricchisce ulteriormente di contenuti e attività, con un cast di ospiti di assoluto prestigio. Tra i protagonisti l’attesissimo Jack Gleeson, attore internazionale celebre per il suo ruolo di Re Joffrey Baratheon in Game of Thrones, che incontrerà i fan per foto e autografi, offrendo un’opportunità unica per tutti gli appassionati della serie. Domenica, Jack Gleeson sarà inoltre protagonista di un incontro sul palco centrale, aperto a tutti i visitatori, dove risponderà alle domande del pubblico e incontrerà anche la sua voce italiana, Manuel Meli. Nella stessa giornata, un altro appuntamento imperdibile sarà l’intervista-spettacolo con Enrico Beruschi, il celebre comico e attore che racconterà aneddoti e curiosità della sua lunga carriera.

A completare il cast, – sempre domenica – la leggendaria Cristina D’Avena, icona delle sigle dei cartoni animati, mentre sabato sarà il turno di Giorgio Vanni, che con il suo concerto insieme alla band I Figli di Goku farà rivivere ai fan le indimenticabili sigle di anime cult come Dragon Ball, One Piece e Detective Conan.

Dalle canzoni delle sigle animate che hanno accompagnato le generazioni ai doppiatori che danno vita ai personaggi di film e serie TV, la voce è protagonista in tutte le sue forme a Ultracon. Quest’anno, tra gli ospiti d’eccezione, sabato saranno presenti David Chevalier, noto per aver prestato la sua voce a personaggi iconici come Tom Hiddleston nella serie Loki e Morty in Rick and Morty, e Benedetta Degli Innocenti, la voce di Lady Gaga in A Star is Born e House of Gucci. Domenica 12, invece, sarà la volta di Alex Polidori e Gabriele Patriarca, fratelli doppiatori, rispettivamente le voci di Tom Holland in Spider-Man e Adamo in Hazbin Hotel.

Ma Ultracon è molto più di una fiera: è una vera e propria celebrazione della cultura pop, un evento che abbraccia diverse generazioni, dai bambini agli adulti, e offre a tutti la possibilità di vivere esperienze uniche, grazie alle diverse aree tematiche. I più e meno piccoli, troveranno nella meravigliosa area mattoncini a cura di Cremona Bricks l’occasione ideale per mettere alla prova la propria creatività e realizzare fantastiche costruzioni, e se dovesse mancare l’ispirazione, basterà ammirare le opere monumentali dei più abili costruttori italiani, esposte in un autentico e coloratissimo museo di migliaia di metri quadrati. Gli amanti del retrogaming potranno immergersi in un’atmosfera nostalgica con oltre 100 cabinati arcade e 100 retroconsole (Pac Man, Bubble Bobble, Space Invaders, Metal Slug e tantissimi altri ancora) per rivivere l’atmosfera e le emozioni delle mitiche sale giochi.

Dal digitale all’analogico il passo è breve, e accanto ai videogames si sviluppa una vasta area giochi da tavolo, con oltre 50 postazioni per sfidarsi a giochi di ruolo, giochi di miniature e ai più avvincenti board games, grazie alla collaborazione con le associazioni La Buca del Coboldo, La Torre d’Avorio Associazione Ludica APS e Dadodadodici.

Anche quest’anno i fumettisti delle più importanti case editrici tornano a colorare l’artist alley della convention: un ricco programma di workshop e oltre 35 artisti che per due giorni disegnano dal vivo e condividono le tecniche e i segreti della nona arte con i loro fan. Non mancherà lo shopping nella vasta e variegata mostra mercato, oltre 130 espositori con un impareggiabile assortimento di gadget, comics, action figures e rarità di ogni tipo, per soddisfare il collezionista più esigente ma anche i giovanissimi e le famiglie.

Nell’area videogiochi spazio anche alle nuove generazioni: accanto all’area retrogaming arriva la Gamers Arena, un’avveniristica area tematica con centinaia di postazioni PC e console, la realtà virtuale e tutte le novità del mondo dei videogames.

Immancabili gli appuntamenti con i lottatori di Crossover Wrestling, che salgono sul ring vestiti come i personaggi dei cartoon e danno vita a una serie di scontri divertentissimi ed entusiasmanti. Non mancheranno nemmeno le attività legate al fenomeno K-pop, con un emozionante Dance Contest che coinvolgerà tutti gli appassionati di questa cultura musicale esplosiva.

E per chi vuole vivere un autentico sogno a occhi aperti incontrando dal vivo i propri beniamini del mondo dell’animazione, dei film e delle serie tv, Ultracon propone un ricco calendario di eventi cosplay, tra karaoke, sfide e quiz a tema, che culminano nel contest di domenica pomeriggio, con una giuria d’eccezione e premi esclusivi.

Quando: sabato 11 e domenica 12 gennaio dalle ore 10 alle ore 19

Biglietti: 15 euro (abbonamento 2 giorni: 25 euro)

Organizzatore: CremonaFiere S.p.A. e Centro Fiera S.p.A.

Dove: Fiera di Cremona, Piazza Zelioli Lanzini Ennio, 1, 26100 Cremona

