Si insedierà ufficialmente domani, 10 gennaio, Silvio Bonfigli il nuovo procuratore di Cremona. Classe ’63, nato a Sassari, Bonfigli, ex procuratore aggiunto a Brescia, ha trascorso gran parte della sua carriera proprio a Brescia, alla fine degli anni ’90 come sostituto in procura e poi come sostituto procuratore generale.

Domani in tribunale a Cremona, alla presenza delle autorità cittadine e di alcuni magistrati bresciani, ci sarà la cerimonia di insediamento del nuovo capo della procura che proprio oggi ha incontrato la stampa bresciana per i saluti. Bonfigli, che si è detto “legatissimo a Brescia”, non lascerà la città della Leonessa, dove continuerà a risiedere e anche a lavorare. Continuerà infatti ad occuparsi come pm del nuovo processo su piazza della Loggia contro Roberto Zorzi, uno dei presunti esecutori materiali della strage avvenuta a Brescia il 28 maggio 1974.

“Quelli trascorsi a Brescia sono stati sei anni straordinari”, ha detto il nuovo procuratore. “A Cremona vado con tutta la voglia e l’energia di lavorare bene anche là”. Lo scorso 20 dicembre, Bonfigli era venuto a Cremona per il tradizionale scambio di auguri in Prefettura. In quell’occasione, ai microfoni di CR1 aveva dichiarato di essere pronto per il nuovo incarico. “Conosco poco Cremona”, aveva detto, “ma avrò modo di ambientarmi”. Quel giorno il magistrato cremonese Guido Taramelli, presidente di sezione, lo aveva accompagnato a fare un giro per la città. “Mi è sembrata molto carina”, aveva detto il nuovo procuratore.

In magistratura dal 1991, si è occupato di numerosi casi saliti alla ribalta delle cronache nazionali. Oltre a piazza Loggia, ha rappresentato l’accusa nel processo contro Giacomo Bozzoli, condannato definitivamente all’ergastolo per aver ucciso lo zio Mario nel 2015 a Marcheno nella fonderia di famiglia, e il caso Caffaro, l’azienda che avrebbe inquinato i terreni in una zona a ovest di Brescia.

Il nuovo procuratore ha anche ricoperto importanti incarichi all’Onu, all’Osce (Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa), alla Presidenza del Consiglio, e dal 1999 al 2001 è stato esperto nella commissione parlamentare terrorismo e stragi.

