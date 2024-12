Primo contatto con la città di Cremona per il nuovo Procuratore Silvio Bonfigli. L’occasione è la serata di scambio di auguri istituzionali in Prefettura a Cremona. Tra le autorità anche Bonfigli, che dal 10 gennaio 2025 si insedierà nel ruolo di Procuratore.

“Sono qui in veste ufficiosa, perché come sapete prenderò servizio il prossimo 10 gennaio. Ieri ho salutato l’Ufficio di Brescia. Sono stato invitato dal Prefetto ed è l’occasione per conoscere un po’ l’ambiente. Avrò modo di ambientarmi, conosco poco di Cremona. Il Dottor Taramelli (Magistrato in servizio a Cremona) che è cremonese mi ha fatto fare un giro della città e mi è sembrata molto carina, un po’ più piccola di Brescia, comunque siamo su quei livelli”.

