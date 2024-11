Silvio Bonfigli è stato nominato dal plenum del Consiglio superiore della magistratura nuovo procuratore della Repubblica di Cremona. Dopo il sì unanime della quinta commissione del Csm, ora la nomina è ufficiale. Classe ’63, nato a Sassari, Bonfigli, ormai ex procuratore aggiunto a Brescia, ha trascorso gran parte della sua carriera proprio nella città della Leonessa, alla fine degli anni ’90 come sostituto in procura e poi come sostituto procuratore generale.

Il nuovo capo della procura di Cremona, in magistratura dal 1991, si è occupato di numerosi casi saliti alla ribalta delle cronache nazionali. E’ il pm del nuovo processo su piazza della Loggia contro Roberto Zorzi, uno dei presunti esecutori materiali della strage avvenuta a Brescia il 28 maggio 1974, e poi ha rappresentato l’accusa nel processo contro Giacomo Bozzoli, condannato definitivamente all’ergastolo per aver ucciso lo zio Mario nel 2015 a Marcheno nella fonderia di famiglia.

Il nuovo procuratore ha anche ricoperto importanti incarichi all’Onu, all’Osce (Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa), alla Presidenza del Consiglio, e dal 1999 al 2001 è stato esperto nella commissione parlamentare terrorismo e stragi. Dal 2002 al 2003 ha lavorato presso l’Ufficio dell’Alto Rappresentante per la Bosnia Erzegovina come membro internazionale dell’Alto consiglio della magistratura e della Procura della Bosnia-Erzegovina, nel 2009 ha presieduto il gruppo di esperti anticorruzione del G-8 e nel 2010 è stato nominato capo della componente Giustizia Eulex, la missione dell’Unione europea in Kosovo sullo stato di diritto.

Bonfigli prende il posto del collega Roberto Pellicano, che si era insediato a Cremona il 4 luglio del 2017 e che è già tornato nella sua precedente sede di Milano.

Sara Pizzorni

