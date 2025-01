Immatricolazioni in calo per i veicoli da noleggio

ROMA (ITALPRESS) – Le immatricolazioni delle auto da noleggio e dei veicoli commerciali leggeri hanno fatto segnare un’ulteriore contrazione nel quarto trimestre 2024. La flessione è del 22% per il lungo termine e del 10,26% per il breve, con un -10,1% per l’anno appena andato in archivio. È quanto emerge dall’analisi trimestrale del settore del noleggio veicoli promossa da ANIASA, – l’Associazione che in Confindustria rappresenta il settore della mobilità pay-per-use – e dalla società di analisi di mercato Dataforce.

