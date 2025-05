Impressionante uscita di strada attorno alle 18.30 di mercoledì lungo la provinciale 10, Via Mantova, all’altezza del Comune di Cappella di Picenardi. La conducente dell’auto, una Bmw, che viaggiava in direzione Mantova, ha perso il controllo del mezzo probabilmente per un colpo di sonno, ribaltandosi e finendo nella scarpata laterale, in mezzo alla vegetazione, molto fitta, che probabilmente ha frenato la discesa verso il fosso. L’auto si è fermata contro un albero. Miracolosamente la donna, residente in provincia di Mantova, non ha riportato ferite ed è uscita autonomamente dal veicolo, sul quale viaggiava anche un cane.

Sul posto sono intervenuti i Carabinieri di Vescovato, un’ambulanza e l’automedica del 118 oltre ai Vigili del Fuoco che hanno messo in sicurezza il mezzo, andato completamente distrutto. Non risulta il coinvolgimento di altri mezzi.

