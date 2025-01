Regione Lombardia, su iniziativa dell’Assessore allo Sviluppo economico Guido Guidesi, ha stanziato, a seguito dell’approvazione della legge di bilancio di previsione per il triennio 2025-2027, le risorse necessarie per il cofinanziamento del progetto per gli insediamenti produttivi nella provincia di Cremona.

In merito è intervenuto il consigliere regionale della Lega Riccardo Vitari: “Una grande notizia per il nostro territorio che grazie all’intervento di Regione Lombardia potrà beneficiare del potenziamento delle infrastrutture, lavori volti a riqualificare e migliorare il sistema viabilistico per collegare gli insediamenti produttivi. Ancora una volta l’ottimo lavoro dell’Assessore Guidesi dimostra la grande attenzione al tessuto produttivo anche nella nostra provincia, iniziativa che porterà allo strategico rinnovamento e rilancio economico-sociale del nostro territorio” conclude Vitari.

© Riproduzione riservata