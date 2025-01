La grave carenza del personale amministrativo che da tempo affligge il tribunale di Cremona è un problema che oggi la presidente Anna Di Martino, in occasione dell’insediamento del nuovo procuratore della Repubblica d Cremona Silvio Bonfigli, ha voluto portare al centro dell’attenzione, chiedendo al nuovo capo della procura di affiancarsi a lei nella “battaglia” che sta conducendo per ottenere un incremento di personale.

Una questione che ormai si trascina da anni, quella della cronica mancanza degli organici, la cui presenza e il cui lavoro, come ha sempre sottolineato la presidente Di Martino, sono fondamentali per garantire il buon funzionamento degli uffici, essendo indispensabile il supporto del personale amministrativo ai magistrati ed essendo fondamentale che sia garantito l’espletamento di tutte quelle funzioni connesse ed essenziali, anche di natura non strettamente giudiziaria.

Dal novembre del 2020 il tribunale è privo dell’unico dirigente, e da tempo si chiede personale che copra la pianta organica, in particolare di figure apicali, tra cui, in via prioritaria, direttori amministrativi e funzionari giudiziari. Una situazione critica che riguarda anche la sede del giudice di pace.

All’appello della presidente, il nuovo procuratore ha risposto, dicendo che starà sicuramente al suo fianco per fornire un servizio il più efficiente possibile e per sensibilizzare le autorità competenti affinché possano presto arrivare nuove risorse.

Sara Pizzorni

