Si è insediato questa mattina a Cremona il nuovo procuratore Silvio Bonfigli, classe ’63, nato a Sassari, ex procuratore aggiunto a Brescia, dove ha trascorso gran parte della sua carriera, alla fine degli anni ’90 come sostituto in procura e poi come sostituto procuratore generale.

Oggi in tribunale a Cremona, alla presenza delle autorità cittadine, dei magistrati bresciani e dell’ex procuratore di Cremona Roberto Pellicano, tornato a lavorare a Milano, si è tenuta la cerimonia di insediamento del nuovo capo della procura che non lascerà la città della Leonessa, dove continuerà a risiedere e anche a lavorare. Continuerà infatti ad occuparsi come pm del nuovo processo su piazza della Loggia.

“A Cremona vengo con tutta la voglia e l’energia di lavorare bene”, ha detto Bonfigli, che punta sul lavoro di squadra: “Il lavoro di squadra rappresenta una caratteristica fondamentale per il conseguimento di risultati e costituisce una condizione indispensabile, anche se non sufficiente”.

In magistratura dal 1991, si è occupato di numerosi casi saliti alla ribalta delle cronache nazionali. Oltre a piazza Loggia, ha rappresentato l’accusa nel processo contro Giacomo Bozzoli, condannato definitivamente all’ergastolo per aver ucciso lo zio Mario nel 2015 a Marcheno nella fonderia di famiglia, e il caso Caffaro, l’azienda che avrebbe inquinato i terreni in una zona a ovest di Brescia.

Il nuovo procuratore ha anche ricoperto importanti incarichi all’Onu, all’Osce (Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa), alla Presidenza del Consiglio, e dal 1999 al 2001 è stato esperto nella commissione parlamentare terrorismo e stragi.

