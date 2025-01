Ogni anno, con l’arrivo dell’inverno, l’influenza torna a farsi sentire. Ma perché proprio in questo periodo? Ce lo spiega Angelo Pan, direttore dell’Unità Operativa di Malattie Infettive dell’Asst di Cremona: “I fattori che favoriscono la diffusione del virus influenzale sono molteplici” spiega. “Le temperature rigide e l’umidità dell’aria creano le condizioni ideali per la sopravvivenza del virus. Inoltre, trascorriamo più tempo in spazi chiusi, favorendo il contatto ravvicinato e la trasmissione”.

ANTIBIOTICI? NON SERVONO CONTRO IL VIRUS

Quest’anno l’influenza porta febbre molto alta, anche a 39°/40°, per più giorni e dall’inizio della sorveglianza ha colpito più di cinque milioni di italiani. Un punto fondamentale da chiarire riguarda il trattamento: “Il virus influenzale non risponde agli antibiotici, che sono invece efficaci contro i batteri” sottolinea Pan. “In genere, l’influenza si cura con farmaci sintomatici per alleviare febbre, dolori muscolari e congestione. Gli antivirali, invece, sono riservati a situazioni particolari; vengono utilizzati quasi esclusivamente in ambito ospedaliero”.

LA PREVENZIONE: IL VACCINO È LA SOLUZIONE PIÙ EFFICACE

L’aspetto più importante è la prevenzione. “Abbiamo a disposizione i vaccini antinfluenzali, che offrono una protezione efficace contro il virus. Sono particolarmente indicati per le persone sopra i 60 anni, per i bambini dai 6 mesi in su, e per altre categorie a rischio, come i pazienti cronici o con più patologie e gli operatori sanitari”.

Anche se siamo già nel pieno della stagione influenzale, non è troppo tardi per vaccinarsi. «Il vaccino inizia a fare effetto a due settimane dalla somministrazione – aggiunge Pan. Siamo ancora in tempo per proteggere noi stessi e chi ci sta accanto».

COME VACCINARSI?

La vaccinazione è gratuita per: cittadini over 60, bambini e ragazzi dai 6 mesi ai 17 anni, donne gravide e puerpere, persone a rischio per patologia, operatori sanitari e sociosanitari, conviventi e caregivers di soggetti a rischio. Chi desidera vaccinarsi può farlo sul portale prenotasalute.regione.lombardia.it, o al numero verde 800894545 di Regione Lombardia.

COSA FARE IN CASO DI INFLUENZA

In caso di influenza è bene rivolgersi al medico di famiglia o il pediatra, che saprà dare le migliori indicazioni. Nei giorni festivi e in orario notturno è attivo il servizio di continuità assistenziale (ex guardia medica) al numero 116117.

© Riproduzione riservata