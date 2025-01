Il basket di serie A scenderà in campo a fianco di Fondazione Airc per sostenere la ricerca sul cancro con la campagna “A canestro per la ricerca” e anche la Vanoli, domenica 12 gennaio, in occasione della sfida contro la Reyer Venezia al PalaRadi alle 16:30, parteciperà all’iniziativa.

Giocatori e allenatori invitano tifosi e appassionati a unirsi a questa importante causa, contribuendo con donazioni al numero 45521 tramite SMS o chiamate da telefono fisso, oppure su Airc.it. Ogni SMS o chiamata al 45521 aiuterà a sostenere il lavoro di oltre 5.000 ricercatrici e ricercatori impegnati in 96 istituzioni di ricerca in tutta Italia, offrendo nuove speranze per la cura e la prevenzione dei tumori

Trevor Lacey, capitano della Vanoli, insieme ad Achille Polonara (Virtus Bologna) e Stefano Tonut (Olimpia Milano), è uno dei volti della campagna che promuove lo schema 0-5-30 suggerito dai ricercatori AIRC: 0 sigarette di qualunque tipo, 5 porzioni di frutta e verdura al giorno e 30 minuti di esercizio fisico quotidiano. L’americano, che sta studiando da qualche tempo l’italiano, si è prestato per la prima volta pronunciando qualche frase nella nostra lingua per rendere ancora più incisivo il messaggio condiviso con due delle figure più rappresentative della pallacanestro azzurra.

Ma non è la prima volta che la Vanoli sostiene Fondazione Airc, già nella scorsa stagione, nel mese di gennaio, aveva contribuito alla raccolta di oltre 5mila euro, destinando un euro per ogni seggiolino occupato allo stadio in occasione della partita con Varese e mettendo all’asta le divise in edizione limitata con il logo di Fondazione Airc.

“L’unico modo per vincere la partita contro il cancro è giocare tutti nella stessa squadra”, il messaggio che la serie A e la Vanoli intendono trasmettere con forza e passione in occasione della 15ª giornata del Campionato di Serie A Unipol.

