Ennesimo brutale episodio di violenza a Cremona, nel tardo pomeriggio di mercoledì, quando un uomo di 48 anni è stato picchiato da un gruppo di minorenni.

L’uomo era su un autobus di linea che si era appena fermato in viale Po per far salire i passeggeri quando è salito un gruppetto di 5-6 giovanissimi. L’autista ha chiesto loro il biglietto e questi hanno preso ad inveire. Il 48enne, disabile, è intervenuto per chiedere loro di smetterla, ma loro per tutta risposta lo hanno preso per un braccio, trascinato giù dal mezzo pubblico e lo hanno colpito con schiaffi e pugni.

Quindi si sono dati alla fuga. Nel mentre gli altri passeggeri avevano chiamato il 112 e in pochissimo tempo sono intervenuti i carabinieri del radiomobile di Cremona. Ma del gruppetto non c’era più traccia. Il 48enne è stato soccorso dai sanitari del 118, che lo hanno trasportato in ospedale in codice giallo, mentre i militari si sono messi sulle tracce degli aggressori.

Per l’identificazione un contributo importante potranno darlo le riprese delle telecamere di videosorveglianza presenti sull’autobus.

Laura Bosio

