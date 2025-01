La dirigente scolastica ha raccontato dello progetto e di questo spiacevole atto vandalico alla Fondazione Gino Cecchettin. E ha ricevuto risposta immediata.

“Vi ringrazio per averci scritto e per aver condiviso il grande impegno che il vostro istituto sta portando avanti per sensibilizzare studenti e comunità contro il femminicidio. Gesti come i vostri sono fondamentali per mantenere alta l’attenzione su una tragedia che colpisce la nostra società e per educare le nuove generazioni al rispetto e alla consapevolezza” si legge nella lettera di risposta ” Sono profondamente dispiaciuto e rammaricato per l’atto vandalico subito. Episodi come questo ci ricordano quanto sia ancora necessario combattere contro stereotipi e atteggiamenti che minimizzano o confondono il problema della violenza di genere. A nome della Fondazione Giulia Cecchettin, desidero esprimere il nostro sostegno al vostro operato e condannare con forza ogni tentativo di distogliere l’attenzione dall’urgenza di affrontare il femminicidio come fenomeno specifico e strutturale. Personalmente ritengo più utile non dare seguito a gesti provocatori, preferendo dedicare il mio tempo ad attività che possano generare valore concreto. Posso solo dire che la maggior parte dei miei impegni in calendario sono incontri con le scuole. Vi auguro buon lavoro e vi ringrazio ancora per il prezioso contributo che state dando alla causa”.