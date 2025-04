Un corpo in avanzato stato di decomposizione è stato avvistato oggi pomeriggio galleggiare nelle acque del Po in piena all’altezza dell’approdo della motonautica di San Nazzaro, nel piacentino. Una volta lanciato l’allarme, sul posto si sono immediatamente portati i mezzi del 118, i vigili del fuoco di Piacenza e i carabinieri di Monticelli. Il cadavere, trascinato verso le sponde dalla forte corrente della piena, è stato recuperato dai pompieri, mentre i militari sono al lavoro per cercare di risalire alla sua identità.

