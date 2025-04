Altro importante traguardo per Beatrice Aramini, medico cremonese, chirurgo toracico, già balzata agli onori delle cronache alcuni anni fa per aver messo la prima firma su uno studio medico, pubblicato su prestigiose riviste scientifiche, che rappresenta una speranza per nuove e più efficaci terapie per il carcinoma polmonare. Dal primo aprile è professore associato dell’Alma Mater Studiorum dell’Università di Bologna.

“Questo è per me fonte di grande orgoglio – dice Aramini – anche per avere implementato la colonia cremonese presso l‘Alma Mater e rappresenta sicuramente un ottimo traguardo ma anche un punto di partenza per quella che sarà la mia prossima carriera accademica”.

Laurea in Medicina nel 2007, studi negli Stati Uniti e specializzazione in chirurgia toracica nel 2016 per poi sviluppare e portare avanti l’attività di ricerca in ambito oncologico polmonare e toracico. Nel 2011 è diventata altresì Fellow della Royal Society of Medicine di Londra.

Il servizio di Simione Bacchetta

© Riproduzione riservata