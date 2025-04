Seppur con una velocità minore rispetto a questa mattina, le acque del fiume Po continuano a crescere.

Alle 17,30 di sabato il livello idrometrico si attestava intorno ai 3,80 metri; la situazione rimane quindi sempre in stato di preallarme con criticità arancione, anche se a soli 40 centimetri dalla “zona rossa”.

Gli esperti di AIPo l’avevano anticipato: proprio a causa dell’abbondante riempimento dei grandi laghi, c’era infatti la possibilità che la coda di questa piena fosse più lenta del solito.

Il monitoraggio, tuttavia, resta costante e l’allerta non si è ancora abbassata, con i volontari della Protezione Civile in prima linea e pronti ad intervenire in caso di necessità.

Buone notizie arrivano però dalla vicina Piacenza, dove con il trascorrere delle ore le acque hanno iniziato, seppur lentamente, a ritirarsi.

Ora l’attenzione si sposta verso Casalmaggiore, dove la situazione sembra essere leggermente più delicata e la piena dovrebbe arrivare nella notte tra sabato e la domenica di Pasqua.

Andrea Colla

