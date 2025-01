Assemblea elettiva del Comitato territoriale CSI di Cremona, alla presenza di un discreto numero di società sportive, nel pomeriggio di sabato 11 gennaio 2025, nella Sala Spinelli del Centro Pastorale Diocesano di Cremona.

In apertura, dopo il saluto del Presidente uscente Claudio Ardigò, la parola è passata all’assistente ecclesiastico territoriale don Francesco Fontana per una riflessione e per la lettura del messaggio di Mons. Vescovo, impossibilitato a partecipare per altri impegni pastorali. Sono poi intervenuti, per un saluto istituzionale, l’assessore allo Sport del Comune Luca Zanacchi, il presidente del Panathlon Cremona Giovanni Bozzetti, il presidente del Comitato Regionale CSI Lombardia Paolo Fasani.

A seguire, il Presidente uscente, coadiuvato dal Coordinatore generale Daniele Zanoni e dalla Coordinatrice dell’area Tecnica Anna Manara, ha presentato la relazione del quadriennio 2020-2024, evidenziando i vari aspetti e le iniziative che hanno caratterizzato questo mandato, in cui abbiamo dovuto fronteggiare anche l’emergenza Covid con tutte le sue problematiche e le implicazioni successive, e ringraziando tutte le persone che hanno contribuito, a vari livelli, alla realizzazione del programma, non mancando di sottolineare il grande impegno e sforzo che dovrà essere messo in campo per affrontare le sfide sportive, economiche e politiche del prossimo quadriennio.

Prima di passare alle votazioni un breve momento è stato dedicato alle premiazioni: sono state consegnate le medaglie ai campioni provinciali di Corsa campestre 2024 delle varie categorie, ed è stato consegnato il Discobolo d’oro al merito CSI, un riconoscimento associativo che testimonia l’appartenenza e l’impegno attivo nell’associazione di almeno 30 anni, alla responsabile della Comunicazione e della Segreteria Nunzia Miglio.

Si è passati poi alla presentazione del programma del quadriennio 2024-2028 da parte del candidato Presidente Fabio Pedroni e successivamente alla presentazione dei candidati al ruolo di Presidente, di Consigliere, di Revisore dei Conti e di componente della Commissione territoriale giudicante.

Nella pausa per il coffee break, si sono svolte le operazioni di voto, ed immediatamente dopo è avvenuto lo spoglio delle schede.

Al rientro in sala è avvenuta la proclamazione degli eletti e la presentazione dei nuovi organi del Comitato territoriale CSI di Cremona per il quadriennio 2025-2028:

Presidente di Comitato: Fabio Pedroni

Consiglio di Comitato: Marco Barbieri, Paolo Bartoli, Antonietta Corelli, Antonio Figoli, Laura Parmigiani, Massimiliano Marzaroli, Paolo Tinelli e Sara Tomaselli

Revisore dei Conti di Comitato: Giorgio Cabrini (effettivo), Paolo Fontana (supplente)

Commissione Territoriale Giudicante: Giorgio Andrusiani, Luisa Pederneschi, Antonio Premoli e Augusto Rigonelli.

