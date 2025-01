E’ iniziata la stagione congressuale della Federazione Pensionati della Cisl con le prime assemblee precongressuali, che venerdì 10 Gennaio ha fatto tappa a Soresina per il Comprensorio Soresina-Casalbuttano, che comprende i Comuni di: Trigolo, Genivolta, Soresina, Azzanello. Castelvisconti, Bordolano, Casalmorano, Soresina, Cappella Cantone, Annicco, Bordolano, Paderno Ponchielli, Casalbuttano, Corte de Cortesi, Robecco d’Oglio, Olmeneta, Pozzaglio ed Uniti e Corte de Frati.

Dopo la relazione del Segretario Generale Franco Mosetti, affiancato dai Segretari provinciali Cesira Chittolini, Fabrizio Pedroni e dalla Coordinatrice Provinciale Donne Giusy Amadasi, ne è seguito il dibattito nel quale sono emerse riflessioni e suggerimenti, volti a migliorare la condizione e la qualità della vita della nostra gente avendo come base di riferimento l’interesse generale ed il bene comune.

Alle fine dell’assemblea è stato eletto Segretario del Comprensorio Gabriele Cima ed è stata confermata Coordinatrice delle Donne Tiziana Zemiti. Nel nuovo Direttivo sono stati eletti : Livia Ardigò, Ottorino Bucelli, Germana Ferrari Polloni, Giovanni Maggi, Ezio Sacchetti, Giuseppe Trespidi e Nadia Zanuttich.

!I temi affrontati richiedono una riflessione collettiva e devono tracciare la linea politica ed organizzativa da seguire nel prossimo futuro, tramite un’intensa attività sociale e culturale di partecipata cittadinanza attiva senza trascurare la parte di noi più fragile e bisognosa di assistenza e di cura” fanno sapere dal sindacato.

“Il territorio, le periferie, sono i luoghi dove dobbiamo fornire di più il nostro apporto per prenderci in carico i bisogni delle pensionate e dei pensionati ed in molti casi anche con le loro fragilità e vulnerabilità. Vogliamo impegnarci per costruire insieme anche ai giovani una società migliore.

In questo quadro dobbiamo migliorare la nostra comunicazione all’esterno per far conoscere a tutti i cittadini i nostri valori e come sosteniamo, tuteliamo e valorizziamo i nostri associati e più in generale i pensionati ed i fragili.

Le Rls e tutti i nostri volontari sono il luogo ed il cuore della nostra Organizzazione e ai nostri Referenti nelle varie zone dobbiamo dedicare il rinnovato impegno e fornire il massimo sostegno per aiutarli a svolgere al meglio delle possibilità la loro insostituibile funzione. Dobbiamo pertanto cambiare insieme per essere un sindacato sempre più in grado di intercettare e rappresentare sul territorio, anche tramite la contrattazione sociale, i bisogni anche specifici delle nostre comunità.

È stata un’assemblea di importante valore, che ha eletto anche i Delegati che dovranno partecipare all’elezione del nuovo Consiglio Generale Fnp Cisl Asse del Po e i Delegati ai congressi delle strutture superiori, che a loro volta eleggeranno i Dirigenti Sindacali e indicheranno le problematiche che si dovranno affrontare nei prossimi 4 anni per meglio tutelare tutti i nostri iscritti.

Dobbiamo continuare a mettere in campo la nostra disponibilità ed energia per dare senso al nostro agire per il bene comune e per garantire un futuro migliore per tutte le generazioni”.

