Reduci dal successo del loro Atti Unici che ha visto il Teatro Filodrammatici riempirsi di appassionati, la Compagnia di Improvvisazione Teatrale TraAttori torna in città con un nuovo spettacolo.

L’Uno, questo il nome del format, sarà una lotta a colpi di improvvisazione, dove sette attori della compagnia si sfideranno tra loro per essere incoronati come L’Uno. A condurre la gara, due presentatori imprevedibili, corruttibili, istrionici che non mancheranno di creare difficoltà ai prodi concorrenti. Come sempre, sarà il pubblico in sala a fornire gli spunti per le improvvisazioni e giudicare chi sia meritevole di diventare L’Uno e chi è destinato all’oblio.

La colonna sonora di ogni sfida sarà affidata al Maestro Gianni Azzali, da anni al fianco dei TraAttori sul palco. Il suo accompagnamento improvvisato affonda le radici nel jazz e aggiungerà profondità e spessore ad ogni scena.

Uno spettacolo leggero, brioso, divertente e spiazzante. Abbracciare l’inatteso e parte fondante della disciplina dell’improvvisazione teatrale. Gli attori non sanno cosa aspettarsi perché non c’è un testo o una sceneggiatura. Solo un ascolto attento, accettazione e collaborazione. Un modo sorprendente di fare teatro.

A lottare per il titolo de L’Uno si esibiranno Ivette Gaidolfi, Luca Favero, Paolo Strona, Paolo Gogni, Elia Orsi, Cesare Lazzarini e Stefano Guereschi, questi ultimi già insegnanti dei corsi di improvvisazione teatrale che i TraAttori tengono ogni settimana presso la Società Filodrammatica Cremonese. A condurre la serata: Leonardo Cagnolati e Marcello Savi. Musiche del Maestro Gianni Azzali. L’appuntamento è quindi per il 20 Gennaio alle ore 21.

