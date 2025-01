Ha preso il via sabato mattina, nei padiglioni di CremonaFiere, la terza edizione di Ultracon, kermesse dedicata alla cultura pop in tutte le sue molteplici sfaccettature: dalla magia dell’animazione giapponese alle avventure dei supereroi americani, dai giochi da tavolo alle console retrogaming. Un evento davvero ricco di appuntamenti, che ha richiamato tantissimi visitatori già dall’apertura dei cancelli.

Come ha spiegato l’organizzatore, Cristian Borghi, si tratta di “un evento imperdibile, ricco di tantissimi appuntamenti e novità”. A partire dagli ospiti d’eccezione: “Da Jack Gleeson, attore internazionale celebre per il ruolo di Joffrey Baratheon nella serie TV cult Game of Thrones, alle leggende delle sigle animate Cristina D’Avena e Giorgio Vanni con la sua band I Figli di Goku” sottolinea il promotore. “Spazio anche a doppiatori d’eccezione: Alex Polidori, voce di Tom Holland nei film di Spider-Man; David Chevalier, quella di Tom Hiddleston nella serie Loki e Morty in Rick and Morty; Gabriele Patriarca, Adamo in Hazbin Hotel; e Benedetta Degli Innocenti, voce di Lady Gaga in A Star is Born. Attesissima poi l’intervista-spettacolo con Enrico Beruschi, grande protagonista dell’intrattenimento, che racconterà aneddoti e curiosità della sua lunga carriera”.

E ancora, molte novità anche agli stand, con “un’ampia esposizione di fumetti, gadget e oggetti da collezione”, ma anche “una meravigliosa area mattoncini Lego a cura di Cremona Bricks. Gli amanti del retrogaming potranno immergersi in un’atmosfera nostalgica con oltre 100 cabinati arcade e 100 retroconsole (Pac Man, Bubble Bobble, Space Invaders, Metal Slug e tantissimi altri ancora) per rivivere l’atmosfera e le emozioni delle mitiche sale giochi. Ma ci sarà spazio anche per chi ama i videogiochi moderni”.

E restando in tema, “accanto ai videogames si sviluppa una vasta area giochi da tavolo, con oltre 50 postazioni per sfidarsi a giochi di ruolo, giochi di miniature e ai più avvincenti board games, grazie alla collaborazione con le associazioni La Buca del Coboldo, La Torre d’Avorio Associazione Ludica APS e Dadodadodici”.

Spazio ai cosplayer, ma anche agli amanti del disegno: “Un ricco programma di workshop e oltre 35 artisti che per due giorni disegnano dal vivo e condividono le tecniche e i segreti della nona arte” conclude Borghi. La manifestazione prosegue nel pomeriggio di sabato e per tutta la giornata di domenica. lb

© Riproduzione riservata